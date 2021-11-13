Эксперт выступил за вакцинацию от коронавируса только наиболее уязвимых детей

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Профессор Франческо Вайя, директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, считает, что в настоящий момент можно говорить о вакцинации от коронавируса только наиболее уязвимых детей. Слова главы ведущего итальянского медучреждения, занимающегося лечением и исследованиями заболевания COVID-19, в субботу приводит агентство ANSA .

"На данном этапе эпидемии я считаю правильным вакцинировать от коронавируса в возрастной группе 5-11 лет только детей из групп риска, - сказал он. - Если ситуация изменится, и мы получим больше научных данных по данному вопросу, то вакцинацию можно будет распространить на всех. Я по-прежнему являюсь сторонником вакцинации лиц старше 12 лет". Вайя подчеркнул, что "социальная ответственность должна лежать не на детях, а на взрослых - родителях, бабушках, дедушках и учителях".

Вопрос о необходимости прививать детей в возрасте младше 12 лет в Италии окончательно пока не решен, хотя большинство педиатров выступают за детскую вакцинацию. Итальянское агентство по лекарствам ожидает решения Европейского агентства лекарственных средств, которое может быть вынесено до конца декабря.

Полный цикл вакцинации в стране на данный момент прошли 84% населения старше 12 лет. Власти надеются достигнуть уровня вакцинации в 90% к концу года. Темпы вакцинации замедлились из-за того, что около 7% итальянцев не хотят прививаться. Есть также и те, кто пока сомневается.