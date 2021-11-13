Семья погибшей во время ливней в Ялте женщины получит 1 млн рублей компенсации

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Семья женщины, которая погибла во время ливней в Крыму летом этого года и чье тело было найдено только в ноябре, сможет получить компенсацию в размере 1 млн рублей, как и семьи других погибших. Супругу погибшей женщины приобретут квартиру, сообщила в субботу в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ранее в субботу в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что при расчистке рек в Ялте было обнаружено тело женщины. Предварительно, его опознали как останки женщины, погибшей во время летних ливней и подтоплений.

"С болью в сердце сообщаю, что в Ялте при расчистке русла реки найдено тело женщины. Все меньше сомнений, что это Ирина Николаевна, которая числится пропавшей без вести со дня июньского потопа. (…) С родственниками на связи, из резервного фонда им выплатят 1 миллион рублей. Кроме того, для ее супруга, оставшегося без крыши над головой, будет приобретена однокомнатная квартира", - написала Павленко.

Тело женщины обнаружено именно в том районе, где и велись поиски. Родственники уже опознали ее по сережкам, но предстоит экспертиза, добавила глава администрации Ялты, выразив глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшей.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 человек пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.