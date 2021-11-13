МВД Перми изучит видео на песню рэпера Oxxxymiron после жалобы представителя епархии

ТАСС, 13 ноября. МВД Перми после просьбы представителя Пермской епархии изучит видеоролик на песню рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова) "Последний звонок", где два подростка стреляют в школе. Об этом в ходе круглого стола сообщила старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних МВД России по городу Перми Людмила Каскова.

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев на круглом столе по теме профилактики межнациональных конфликтов и деструктивных проявлений в детско-подростковой среде обратил внимание на недопустимость содержания видеоролика на песню "Последний звонок", в котором показаны кадры стрельбы в школе. "Мы возьмем на заметку, я не в курсе про "Последний звонок", про который вы говорите. Мы приняли информацию", - сказала Каскова.

По словам Ануфриева, размещенный в свободном доступе видеоролик с подобным содержанием может посмотреть любой школьник или воспитанник детского сада, поэтому надзорным органам необходимо обратить внимание на эту ситуацию. Он напомнил о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) и отметил, что среди подростков есть почитатели устроившего стрельбу молодого человека. Ануфриев призвал вести "духовную борьбу", начиная с детского сада вводить духовно-нравственные программы, наполнить интернет позитивным контентом.

В 2018 году администраторы YouTube, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили доступ на территории России к более чем 860 копиям видеоролика "Последний звонок". В ролике использованы кадры из эстонского фильма "Класс", снятого по мотивам расстрела учащихся в американской школе "Колумбайн". В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что видеоряд во взаимосвязи с текстом песни Оксимирона побуждал принять участие в совершении массовых беспорядков и массовых убийств. Блокировка была произведена по требованию Генпрокуратуры РФ.

Студент первого курса ПГНИУ на территории одного из корпусов 20 сентября открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании он получил ранение, ему ампутировали часть ноги. Студент на допросе признал вину. В ходе судебного заседания ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.