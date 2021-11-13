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Власти ЯНАО пока не планируют вводить обязательную вакцинацию пенсионеров

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, в регионе идет спад заболеваемости ковидом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа пока не рассматривают введение обязательной вакцинации пенсионеров, сообщил ТАСС в субботу губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

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"Мы пока ее не рассматриваем (обязательную вакцинацию для пенсионеров - прим. ТАСС), хотя понимаем, что это требует дополнительного анализа. Мы во всех этих решениях опираемся на мнение врачей. Мы - регион "молодой", у нас пенсионеров меньше, чем в других местах", - сказал он.

Губернатор оценил эпидемическую обстановку в регионе как достаточно благополучную: с положительной динамикой по числу выздоравливающих и уменьшением числа госпитализируемых.

"У нас идет в принципе на спад [заболеваемость]. Соответственно, на этом фоне принимать какие-то дополнительные ограничивающие решения не хотелось бы, потому что люди реально от всего этого устали. При выполнении уже существующих ограничений и запретов, я считаю, что мы в эту волну с ситуацией справимся", - добавил Артюхов.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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