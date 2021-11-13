Минцифры займется мониторингом утечек персональных данных граждан в интернете

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует заняться мониторингом утечек персональных данных россиян в интернете и будет реагировать на уровне государства на каждый инцидент. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

"По каждой утечке будет проводиться работа по сверке ее с базой утечек подрядчика (очень часто это старые утечки, которые перепродаются). Также будет проводиться работа по обнаружению источника утечки. При определении примерной даты утечки и места утечки с целью расследования инцидента министерство будет взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВами), откуда была зафиксирована утечка информации. Цель мероприятия - проводить мониторинг и реагировать на уровне государства на каждый инцидент", - отметили в министерстве.

Согласно данным портала госзакупок, Минцифры был опубликован тендер на сбор информации об утечках персональных данных. Начальная цена контракта - 68,3 млн рублей. Подать заявку желающие могут до 19 ноября. Как следует из техзадания, мониторинг должен проводиться на киберкриминальных форумах, в Telegram-каналах и тематических чатах, мошеннических блогах, на веб-сайтах и новостных ресурсах.