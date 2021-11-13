Фурсенко заявил, что ЕГЭ перестал быть "угадайкой"

АРТЕК /Республика Крым/, 13 ноября. /ТАСС/. Главное преимущество Единого государственного экзамена в его объективности, несмотря на то, что он становится все более похож на обычную письменную работу, сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко в субботу, общаясь с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена".

Мария из Пермского края спросила Фурсенко о том, не планируется ли отменять ЕГЭ. Ведь некоторые эксперты считают его недостаточно подходящим для оценки реальных знаний выпускников школ.

"ЕГЭ - это не способ выявить единственного талантливого человека, это некий уровень вступительных испытаний, билет, где человек демонстрирует возможность учиться дальше. ЕГЭ совершенствуется, ЕГЭ в общем-то работает, потому что он позволяет обозначить человека: он может дальше учиться или нет. <...> Сегодня это совсем не "угадайка". Это просто письменная работа. Как любая работа, которая носит широкий характер, она имеет свои плюсы и минусы", - сказал помощник президента.

При этом ЕГЭ - "не самый сложный экзамен", отметил Фурсенко. Чиновник привел в пример сидящим в зале детям, которые пошли в школу уже после того, как ЕГЭ стал обязательным, свое поколение: ему и однокашникам нужно было сдать семь экзаменов в школе и еще четыре - при поступлении в вуз. "И каждый из них был субъективен, хотя бы в том плане, что не понравился ты экзаменатору - и он может тебя завалить", - добавил он.

Конкурс "Большая перемена"

По данным оргкомитета, в 2021 году в конкурсе "Большая перемена", который проводится по нацпроекту "Образование" в рамках проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвуют ребята, прошедшие несколько этапов отбора.

Финалисты, объединившись в команды "авторов перемен", решают задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разрабатывают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Также ребят ждет культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".