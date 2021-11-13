Победителем конкурса "Большая перемена" стала гимназия в Новороссийске

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Лучшей школой конкурса "Большая перемена" по итогам рейтинговой оценки стала гимназия города Новороссийска Краснодарского края, сообщили на закрытии финала конкурса.

Уточняется, что школа стала победителем потому, что в ней самое большое количество победителей и финалистов.

По данным оргкомитета, в 2021 году в конкурсе "Большая перемена", который проводится по нацпроекту "Образование" в рамках проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвовали ребята, прошедшие несколько этапов отбора.

Финалисты, объединившись в команды "авторов перемен", решали задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разрабатывали проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Для ребят подготовлена культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".