В Вене привитых и переболевших COVID-19 обяжут сдавать ПЦР-тест для допуска к мероприятиям

ВЕНА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Вены собираются на предстоящей неделе ужесточить ограничения для борьбы с распространением COVID-19. Привитые и переболевшие для посещения массовых спортивных и культурных мероприятий должны будут обязательно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщила служа информации венской администрации.

Во всех крытых общественных помещениях нужно будет носить респираторные маски класса FFP2. Это правило будет распространяться на персонал и гостей ресторанов и кафе.

Вена также будет допускать людей к мероприятиям в соответствии с правилом "два П+": то есть привитые и переболевшие COVID-19 для посещения ночных баров, собраний с участием более 25 человек должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Такой тест будет действителен только 48 часов. Это правило коснется посещения спортивных мероприятий и культурных учреждений - кино, театров, опер.

Как отмечается, новое распоряжение властей Вены сейчас находится на доработке и должно вступить в силу на предстоящей неделе. С 15 ноября родители смогут записать на прививку от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

В Австрии за минувшие сутки было зарегистрировано 13 152 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Этот показатель ежедневной заболеваемости стал рекордным за время пандемии. С 15 ноября из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 ожидается введение локдауна по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели новым коронавирусом. Минздрав объявил о введении обязательной вакцинации персонала в сфере здравоохранения.

Австрия с 8 ноября ужесточила коронавирусные ограничения из-за рекордных ежесуточных показателей роста числа заболевших COVID-19. Запрещен допуск непривитых от COVID-19 в рестораны, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, спортклубы, гостиницы, кино, театры. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.