Семь школьников из Дагестана стали победителями конкурса "Большая перемена"

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Семь дагестанских школьников вошли в число победителей конкурса "Большая перемена", который завершился в субботу в Крыму по нацпроекту "Образование" в рамках проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.

В очном финале в "Артеке" участвовали ребята, прошедшие несколько этапов отбора. В этом году в финал из 2,5 млн участников вышли 1,5 тыс. талантливых ребят со всей страны.

"Всего в финале конкурса республику представили 11 дагестанцев. Семь из них - Камила Магомедова (Махачкала), Ибрагим Насибов (Махачкала), Хабиб Хабибов (Хасавюрт), Меседо Далгатова (Гоцатль), Багинат Ахмедова (Кизляр), Абульфез Бабаев (Дербент) и Фатима Алекперова (Дербент) - заняли первое место. В составе разных команд они защищали свои проекты по разным направлениям", - говорится в сообщении.

Второе участие в конкурсе стало победным для Камилы Магомедовой, в прошлом году она стала полуфиналисткой первого сезона. Единственным двукратным победителем из Дагестана стала одиннадцатиклассница Кизлярской гимназии №1 им. М. В. Ломоносова Багинат Ахмедова. Она не раз участвует в конкурсе и успешно делится своим опытом с другими учащимися, являясь координатором детского движения "Большой перемены" в республике. Девушка стала одним из 600 обладателей грантов на обучение и получила 1 млн рублей.

Для всех участников конкурса были организованы лекции и мастер-классы известных журналистов, общественных деятелей и политиков. Финалисты, объединившись в команды "авторов перемен", решали задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разрабатывали проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Для ребят подготовлена культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".