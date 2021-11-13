Кириенко: наставники победителей "Большой перемены" автоматически пройдут аттестацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Учителя, которые являются наставниками победителей всероссийского конкурса "Большая перемена", получат возможность автоматически пройти аттестацию. Об этом сообщил журналистам в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Для наставников победителей "Большой перемены" эта работа будет засчитываться при аттестации педагогов. Потому что если педагог уже достиг такого результата, что его воспитанник стал победителем всероссийского конкурса, то ему уже в общем не надо доказывать свои профессиональные качества и результаты, это попадет сейчас автоматически в зачет при соответствующей аттестации", - сказал Кириенко.

Он добавил, что на наблюдательном совете конкурса это решение озвучил министр просвещения России Сергей Кравцов. По словам Кириенко, в настоящее время в сообществе "Большой перемены" состоят 124 тыс. педагогов, которые "активно в постоянном режиме" участвуют в конкурсе вместе со школьниками.

По итогам финала в международном детском центре "Артек" победителями "Большой перемены" стали 600 школьников, 300 из которых - ученики 11-х классов, 300 - ученики 9-х и 10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-х и 10-х классов - по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.