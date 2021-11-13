В двух районах Чувашии и городе Алатырь сняли жесткие антиковидные ограничения

ТАСС, 13 ноября. Власти Чувашии приняли решение снять жесткие антиковидные ограничения в двух районах республики и городе Алатырь после стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Торговым объектам, кафе и ресторанам разрешили работать с учетом действующих по всей республике ограничений, сообщила пресс-служба администрации главы Чувашской Республики.

С 26 октября власти Чувашии объявляли нерабочие дни до 7 ноября в девяти муниципальных образованиях региона, где сложилась наиболее сложная ситуация с коронавирусом, в том числе в Алатырском, Яльчикском районах и в городе Алатырь. В этих районах ввели запрет на работу предприятий, которые не являются жизнеобеспечивающими, организации общественного питания могли предоставлять лишь услуги на вынос и осуществлять доставку. После 8 ноября в этих муниципальных образованиях действующие до 8 ноября ограничения продлили до особого распоряжения.

"В Алатырском, Янтиковском районах и в городе Алатырь сняты жесткие антиковидные ограничения, ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась. Торговые объекты и объекты общественного питания в указанных муниципальных районах и городах начинают работать в рамках действующих ограничений на территории всей республики. <...> Снимаются ограничения в части деятельности торговых объектов по реализации непродовольственных товаров первой необходимости с площадью торгового зала более 500 кв. м и объектов общественного питания, являющихся свободными от COVID-19 зонами, с площадью зала обслуживания посетителей объекта общественного питания менее 150 кв. м", - говорится в сообщении.

Также внесены изменения в части допуска граждан без использования системы QR-кодов в административные здания органов местного самоуправления при посещении по предварительной записи органов ЗАГС, а также отделов социальной защиты населения, центров социального обслуживания населения и органов службы занятости, находящихся в ведении Минтруда Чувашии и расположенных в указанных зданиях.

Ситуация в регионе

Ранее власти Чувашии сообщили, что ситуация в регионе за период нерабочих дней стабилизировалась, до 21,9% увеличился процент свободного коечного фонда. С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что у человека высокое количество антител в связи с перенесенной болезнью в течение последнего полугода. С 8 ноября граждане могут посещать непродовольственные магазины, гостиницы, базы отдыха и санатории при условии предъявления сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19 или документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления, или справки о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией. Ограничения не касаются имеющих отдельный вход аптек, салонов связи, магазинов автозапчастей, зоотоваров, салонов оптики.