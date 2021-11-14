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Пандемия COVID-19

Гинцбург поддержал позицию Европы по подделке COVID-сертификатов

Европейское законодательство предусматривает до шести лет тюремного заключения за использование соответствующих документов, подчеркнул директор Центра им. Гамалеи
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Евгений Одиноков/POOL/ТАСС
Описание
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Евгений Одиноков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Подделка сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции - уголовное преступление, за которое надо наказывать, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Например, европейское законодательство предусматривает до шести лет тюремного заключения за подделку и использование соответствующих документов, подчеркнул Гинцбург.

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"Это уголовное преступление за которое надо карать. Здесь западное европейское законодательство в пример <...> - за подделку документов, говорящих о наличии тех прививок, которые в ЕС разрешены, полагается шесть лет тюрьмы. Я полностью с ними, между прочим, согласен", - сказал он.

По данным РБК, в Евросоюзе за использование поддельных сертификатов грозит наказание от денежного штрафа (его размер варьируется в зависимости от страны) до тюремного срока сроком до шести лет, за мошенничество и подделку документов - в зависимости от тяжести преступления. В случае, если человек с ненастоящим сертификатом заразил кого-то коронавирусом с летальным исходом, это также может быть классифицировано как причинение смерти по неосторожности. В России обладатели таких сертификатов подпадают под уголовное преследование в соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса - подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с крупным штрафом.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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