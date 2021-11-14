Гидрометцентр предупредил несколько регионов России о температурных аномалиях

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Аномальное похолодание с морозами до 18-20 градусов придет в регионы Урала с 15 ноября. Регионы Северо-Западного федерального округа, напротив, ожидает температура выше нормы на четыре-семь градусов с 16 ноября, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится еще минимум до 19 ноября, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15-18 градусов, в Курганской области - даже до минус 20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие - минус 5-10 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температурный фон в регионах Урала будет ниже нормы на четыре-семь градусов. "Там будет настоящая зимняя погода с северным ветром", - отметил он.

Метеоролог сообщил, что в Северо-Западном федеральном округе, напротив, прогнозируется аномальное потепление с 16 ноября. Воздух будет прогреваться до пяти градусов тепла. "Там заметно повысится температура. Она будет на пять-шесть градусов выше нормы к середине следующей недели, со вторника. Это значит, что максимальные значения тепла будут три-пять градусов", - сказал он.

Кроме того, аномально теплая погода сохранится в Дальневосточном федеральном округе на следующей неделе. Температура будет выше нормы на 10-20 градусов. "Наблюдаются устойчивые аномалии температуры в Дальневосточном федеральном округе. Они по-прежнему будут достигать 10-20 градусов. На Чукотке, на северо-востоке Якутии минимальные температуры будут минус 12-15 градусов в течение всей рабочей недели", - сообщил Вильфанд.