Эксперт: перенесшим ковид бессимптомно следует выдавать QR-коды из-за высокого иммунитета

"Плохо, что не воспринимаются в рамках коллективного иммунитета те люди, которые переболели бессимптомно. У них такой же, и даже более мощный, иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. Их надо также учитывать. Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина - это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь", - сказал он.

Эксперт отметил, что особенно это касается переболевших дельта-штаммом. По его словам, иммунитет к вирусу у них держится не меньше года.

"Переболевшие сейчас в легкой форме - это люди, у которых уже новый иммунитет к "дельте", к мутирующему варианту. Они самые ценные для популяции, для человечества. Им в первую очередь надо давать QR-код", - сказал Жемчугов.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.