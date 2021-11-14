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В ПФР сообщили, что пенсионный возраст для многодетных матерей может быть снижен

Выход на пенсию для многодетных матерей будет зависеть от количества детей, отметили в фонде

ТАСС, 14 ноября. Многодетные матери, воспитавшие детей до достижения ими возраста восьми лет, могут выйти на пенсию на три-десять лет ранее положенного срока. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарии.

Выход на пенсию для многодетных матерей будет зависеть от количества детей. "Женщины, родившие трех детей, приобретают право на пенсию в 57 лет. Общеустановленный возраст снижается на три года. Женщины, родившие четырех детей, приобретают право на пенсию в 56 лет. Общеустановленный возраст снижается на четыре года. Женщины, родившие пять и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается на 10 лет", - говорится на сайте Пенсионного фонда.

Для женщин, родивших одного или двух детей, снижение пенсионного возраста не предусмотрено, они выходят на пенсию в 60 лет.

Обязательное условие для назначения пенсии для всех перечисленных категорий - это отсутствие факта лишения родительских прав, либо отмены усыновления. Без необходимого количества страхового стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, претендовать на льготы также невозможно. 

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РоссияКабардино-Балкария
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