Вильфанд предупредил москвичей о "пушкинской" погоде на следующей неделе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Москвичей с 15 ноября ожидает "пушкинская погода": будет много солнца, морозы днем и ночью. Температура днем будет опускаться до двух-пяти градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметные изменения погоды начинаются с понедельника. Погода будет уже по-настоящему антициклональной с очень высоким давлением, температуры ночью и днем уже отрицательные. В понедельник уже будут прояснение и солнце, но во вторник совсем мало будет облаков, солнца - много. Будет морозная и солнечная погода. Облегченный вариант погоды из стихотворения [Александра] Пушкина ["Зимнее утро"]", - рассказал он.

По словам Вильфанда, такая погода сохранится в Москве минимум до 18 ноября. Небольшие осадки возможны лишь 14 и 15 ноября.

Метеоролог сообщил, что 15 ноября днем прогнозируется от пяти градусов мороза до нуля градусов, 16 ноября - от минус двух до нуля, 17 и 18 ноября - около нуля градусов.