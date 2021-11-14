Гидрометцентр предупредил о приходе зимы на юг России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Заметное похолодание начнется на юге европейской части России с 14 ноября. Погода начнет приобретать зимний характер: ночная температура будет опускаться до трех градусов мороза, дневная будет в районе трех градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сильное понижение температуры, зимний вариант погоды прогнозируется на юге европейской части России, исключая Черноморское побережье. Ночные температуры и в Волгоградской, и в Астраханской, и в Ростовской областях, и в Адыгее будут около нуля градусов: от минус трех до плюс двух градусов", - рассказал он. По словам Вильфанда, дневная температура будет в диапазоне трех-пяти градусов тепла.

В Краснодарский край похолодание придет чуть позже - 16 ноября. Температура днем там будет в диапазоне трех-восьми градусов тепла.

Примерно такой температурный фон на юге европейской части России сохранится в течение рабочей недели.