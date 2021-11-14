Kyodo: бывшая японская принцесса Мако покинула родину

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Бывшая японская принцесса Мако, которая в октябре вышла замуж за обычного гражданина Японии, лишившись тем самым титула члена монаршей фамилии, и ее супруг Кэй Комуро в воскресенье отправились в США. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что самолет с бывшей принцессой и ее мужем на борту вылетел из токийского международного аэропорта Ханэда.

Молодожены планируют переехать в Нью-Йорк, где работает Комуро. Мако хочет найти там подходящую для себя вакансию. В качестве одного из наиболее предпочтительных мест для нее японские СМИ называли Американский музей естественной истории.

Свадьба принцессы первоначально намечалась на ноябрь 2018 года, однако была отложена. Реальной причиной отсрочки стали сообщения о финансовых спорах матери жениха с ее бывшим другом, требующим вернуть ему 4 млн иен (около $35 тыс.), которые были выделены в том числе на учебу Комуро. 13 ноября Комуро урегулировал этот спор, пообещав выплатить требуемую сумму.