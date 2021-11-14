В Росстате заявили, что жители труднодоступных районов РФ активно проходят перепись онлайн

"Если говорить о трендах и тенденциях, то они в целом совпадают с практикой использования онлайн-ресурсов и портала "Госуслуги" в частности. Активнее переписываются онлайн жители больших городов и молодежь. Одновременно высокий процент переписи онлайн показали отдельные труднодоступные районы страны. В частности, в Ямало-Ненецком автономном округе на портале "Госуслуги" переписалось порядка 30% населения региона", - рассказали в пресс-службе.

По данным Росстата, портал госуслуг показал, что население страны готово к цифровым форматам взаимодействия с властью. Уже в первый день переписи электронные переписные листы заполнили более миллиона человек. К 10 ноября на портале их заполнили более 24 млн человек.

В Росстате также напомнили, что 14 ноября - последний день, когда можно принять участие во Всероссийской переписи населения. "Есть только один способ узнать, сколько людей конкретной национальности живет в стране, - это перепись. Это единственный способ для граждан РФ заявить о своей национальной принадлежности, применить свое конституционное право определять и указывать свою национальную принадлежность. С отсутствием этой графы в паспорте это право человек нигде не может реализовать, кроме как один раз в 10 лет - в ходе Всероссийской переписи населения", - отметили в пресс-службе.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.