Опрос: большинство россиян заявили, что занимаются благотворительностью

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Большинство россиян (65% опрошенных) заявили, что участвуют в благотворительной деятельности. Чаще всего благотворители предпочитают оказывать помощь больным детям, следует из проведенного опроса банка "Открытие" (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Как показал опрос, из тех, кто участвует в благотворительной деятельности, две трети делают это раз в полгода или реже. Регулярно (раз в два-три месяца) в благотворительных акциях участвует 22% опрошенных. На ежемесячной основе благотворительностью занимаются лишь 13% россиян. Главные направления благотворительности компаний - помощь больным детям (53%) и больным взрослым (28%), экология (20%) и поддержка пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны (19%). Реже всего россияне занимаются благотворительностью в области предпринимательства и поддержки стартапов.

При этом женщины чаще мужчин занимаются благотворительностью. Так, 70% участниц опроса заявили, что участвуют в благотворительных компаниях, среди мужчин так ответили 59% опрошенных. Кроме того, на благотворительную активность оказывает влияние и уровень дохода - чем выше доход, тем чаще помогают люди. При этом более активны в благотворительной деятельности респонденты с высшим образованием (69%)

Опрос был проведен банком "Открытие" в октябре этого года по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.