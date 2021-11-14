Рекордное количество деревьев высадили в нацпарке "Бузулукский бор" в 2021 году

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Около 120 тыс. саженцев сосны, березы и ясеня высадили в 2021 году на территории национального парка "Бузулукский бор", расположенного на территории Оренбургской и Самарской областей. Об этом ТАСС сообщил директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Бузулукский бор" Андрей Латыпов.

"Лесовосстановление в этом году проводилось в два этапа: весной и осенью <...> Весной мы посадили около 100 тыс. саженцев сосны, березы и ясеня. В осенний период в конце октября посадили еще примерно 20 тыс. саженцев сосны и березы. Предыдущие годы такого количества саженцев единовременно не высаживали. Ранее лесовосстановление проводили на небольших площадях 1,5-2 гектара и с меньшими затратами, но в этом году мы решили уделить этой работе большее внимание", - сказал он.

Латыпов пояснил, что проводились так называемые дополнения: молодые деревья высаживались на ранее заложенных посадках, где всхожесть была невысокой. Часть саженцев национальный парк приобрел за счет собственных средств, а часть закупались на деньги работающих рядом с особо охраняемой природной территорией промышленных предприятий и благотворительных организаций.

Аномально жаркое лето без осадков не позволило прижиться многим из высаженных растений, с сожалением констатирует руководитель национального парка. "По осени мы провели инвентаризацию и были вынуждены даже списать несколько площадей совсем, приживаемость там меньше 15%, очень низкая, стоят сухие маленькие сосны. Будем теперь заново проводить сплошную подготовку почвы и уже другими способами сажать. Возможно, даже с применением саженцев с закрытой корневой системой - в горшочках", - уточнил Латыпов.

При этом специалисты "Бузулукского бора" отметили в 2021 году успешный самосев сосны. Доминирующему в парке виду не помешало размножиться естественным путем даже отсутствие осадков на протяжении нескольких недель подряд и температура около плюс 40 градусов. "Генетическая мощь растений, которые естественным путем размножаются, значительно выше, чем у тех, что мы сажаем своими руками. Есть площади естественного возобновления, это происходит, мы за ними следим и стараемся оставлять их ненарушенными", - добавил Латыпов.

О национальном парке

Бузулукский бор - лесной массив в степном Заволжье. Формирование соснового бора на песчаных террасах Боровки и Самары началось в послеледниковый период - около 10 тыс. лет назад, собственно сосновый лес с подлеском из лиственных растений сформировался около 3-4 тыс. лет назад.

Для охраны природного комплекса и реликтовых сосновых и сосново-широколиственных лесов в июне 2007 года распоряжением правительства РФ был учрежден национальный парк "Бузулукский бор". Площадь особо охраняемой природной территории превышает 106 тыс. га. В состав национального парка входят 12 лесничеств, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.