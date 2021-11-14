Володин пояснил, кого коснутся штрафы за непройденный ТО

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Штрафы за отсутствие диагностической карты на автотранспорт после принятия законопроекта об отмене техосмотра для автовладельцев будут действовать только в отношении тех, для кого такая процедура останется обязательной. Такое пояснение в воскресенье в своем Telegram-канале дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он напомнил, что Дума в первом чтении приняла законопроект, который освободит от обязательного прохождения техосмотра рядовых водителей, он сохранится для коммерческого транспорта.

"Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен", - написал председатель Госдумы.

Володин при этом заметил, что с целью "избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения" соответствующей статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. "Профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль", - добавил он.

В целом, напомнил спикер, решение об отмене обязательного техосмотра коснется "примерно 50 млн транспортных средств - легковых автомобилей и мотоциклов". Он уточнил, что после окончательного принятия законопроекта "обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях". Это необходимо "прежде всего для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения".

Закон об административном штрафе за отсутствие диагностической карты вступит в силу с 1 марта 2022 года. Штраф за не пройденный техосмотр составит 2 тыс. рублей.