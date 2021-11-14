В РФ впервые с сентября число заболевших ковидом за неделю снизилось в сравнении с прошлой

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом за семь дней возросло на 275 579, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

При этом за предыдущий аналогичный период штаб зарегистрировал 281 305 новых случаев. Таким образом, впервые с начала сентября число заболевших за эту неделю оказалось меньше, чем за предыдущую.

Однако число летальных исходов за эти семь дней вновь оказалось самым высоким за пандемию - 8 572.

Так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, за этот период стало на 44 400 больше, сейчас их 1 030 703, что также является максимумом за пандемию, свидетельствуют данные штаба.

Увеличивается и число выздоравливающих - за эту неделю в России вылечились 222 607 человек против 203 439 за прошлую.