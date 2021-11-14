Первый спектакль, посвященный погибшей семье снежных барсов, поставили на Алтае

ТАСС, 14 ноября. Первый спектакль о снежных барсах поставили в Республике Алтай: постановка посвящена реальной трагической истории гибели в браконьерских петлях семьи краснокнижных барсов - известной самки Виты и двух ее котят. Для спектакля в Национальном драматическом театре написана авторская музыка и специально сшиты "звериные" костюмы, сообщила ТАСС один из авторов идеи и сценария, замдиректора Сайлюгемского национального парка Валентина Зяблицкая.

Вита - известная на Алтае самка краснокнижного снежного барса. Ее изображения были получены в 2012 году и стали первыми подобными фото, сделанными на Алтае. В 2015 году Вита и ее два шестимесячных котенка погибли, попав в петли, установленные браконьерами. Память о ней бережно хранят на Алтае: в Сайлюгемском нацпарке, где ведут работу по сохранению барсов, установили монумент в память о погибшей кошачьей семье.

"Идея создания хореографического детского спектакля "Хранители горных вершин", посвященного снежному барсу Вите и двум ее котятам, появилась у нас с балетмейстером-постановщиком из Горно-Алтайска Ольгой Асканаковой более двух лет назад. Нам хотелось языком детей и танца передать широкой публике трагическую историю и призвать людей в очередной раз позаботиться об окружающей природе. Спектакль создан при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) - для него алтайским композитором написана авторская музыка, отшиты костюмы зверей", - рассказала Зяблицкая.

По ее словам, в постановке задействованы около 30 воспитанников школ Горно-Алтайска. Спектакль состоит из четырех сцен.

"В спектакле есть гора Аргут, Сайлюгемский парк, где мирно сосуществуют разные животные, роли которых исполняют дети, - дикий кот манул, снежные барсы, горные бараны, балобаны. Даже роли гор и цветов у нас играют детки. По сюжету барсиха заигралась с котятами и далеко ушла от логова, а детки попали в петли. На сцене будут петли, в которые прямо физически попадают актеры - мы их будем поднимать в воздух, чтобы зрителям было видно, как именно барсята попали в петли. Однако, в отличие от реальной истории, у нас будет счастливый конец - животные попросят помощи у людей со стоянки, и те спасут барсов", - подчеркнула собеседница.

Таким образом авторы спектакля намерены привлечь внимание к необходимости работы по сохранению краснокнижных животных. По словам Зяблицкой, спектакль после премьеры в Национальном театре Республики Алтай покажут также в Кош-Агачском районе, рассматривается возможность гастролей с ним в Туву и Бурятию. Кроме того, алтайский спектакль обязательно повезут в Монголию после стабилизации эпидситуации: Сайлюгемский нацпарк занимается охраной популяции снежного барса совместно с монгольскими коллегами, так как парк находится на приграничной территории.

О популяции снежных барсов

Снежный барс занесен в Красные книги РФ и Международного союза охраны природы и остается одним из самых малоизученных кошачьих в мире. До сих пор неизвестна точная численность ирбисов - по данным WWF, на планете обитает от 4 до 6 тыс. особей, а в России осталось 2% мировой популяции. Точно подсчитать их не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса. По итогам 2020 года в России насчитали 60 особей, большая часть которых, порядка 40, обитает на Алтае - это две трети всего ареала.

Известная самка снежного барса Вита получила имя в память о местном жителе Викторе Самойлове - он одним из первых стал помогать экологам в охране барсов. В 2018 году в память о Вите и ее детенышах экологи установили монумент в Кош-Агачском районе - как напоминание о необходимости бережного отношения к природе.