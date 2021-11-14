Пермская епархия не обращалась с заявлением в полицию по поводу видео на трек Oxxxymiron

ТАСС, 14 ноября. Пермская епархия не подавала заявление в прокуратуру и МВД с просьбой заблокировать видео на трек репера Oxxxymiron (Мирон Федоров), в котором использованы кадры, где два подростка стреляют в школе. Протоиерей Игорь Ануфриев во время круглого стола, прошедшего 12 ноября, выразил частное мнение, сообщили ТАСС в пресс-службе епархии.

Ранее руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев на круглом столе по теме профилактики межнациональных конфликтов и деструктивных проявлений в детско-подростковой среде обратил внимание на недопустимость содержания видеоролика на песню "Последний звонок", в котором показаны кадры стрельбы в школе. Представитель МВД Перми Людмила Каскова сообщила, что ведомство изучит видеоролик на песню рэпера.

"Заявления от Пермской епархии ни в прокуратуру, ни в МВД не было, это было частное мнение священнослужителя. Протоиерей Игорь Ануфриев просто высказал свое мнение. Официальной позиции епархии по поводу этого клипа нет, там Русской православной церкви нет. И вы знаете, что Русская православная церковь никогда не принимает какую-то позицию по поводу какого-то клипа, это абсурд. Любой священник может высказать свою точку зрения, в данном случае это так нами рассматривается", - сказали в пресс-службе.

В 2018 году администраторы YouTube, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили доступ на территории России к более чем 860 копиям видеоролика "Последний звонок". В них были использованы кадры из эстонского фильма "Класс", снятого по мотивам расстрела учащихся в американской школе "Колумбайн".