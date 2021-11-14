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Российские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике

Всего в олимпиаде приняли участие сборные из 19 стран

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Школьники из России завоевали четыре золотые медали и одну серебряную на 1-й Международной олимпиаде по физике им. Аль-Фергани в Узбекистане. Об этом в воскресенье сообщается в телеграм-канале Минпросвещения РФ "Большая перемена".

"Четыре золотые медали и одну серебряную завоевали наши школьники, выступавшие на Первой международной олимпиаде по физике им. Аль-Фергани. Олимпиада проходила в смешанном, очно-дистанционном формате, и наши ребята приняли участие в олимпиаде непосредственно в г. Фергана в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Золотые медали получили Иван Касьянов (Алтайский край), Алексей Санин (Башкирия), Ольга Терехова и Радмир Жумаев (Московская область). Серебряная медаль у Романа Максимова из Московской области.

Всего в олимпиаде приняли участие сборные из 19 стран.

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