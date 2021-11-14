Каждый пятый пассажир в автобусах Перми с бескондукторной системой не оплачивает проезд

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Около 20% пассажиров общественного транспорта с бескондукторной системой в Перми не оплачивают проезд, что примерно в три-четыре раза выше, чем в маршрутах с работающим кондуктором. При этом число безбилетников можно сократить почти вдвое при надлежащей системе контроля, сообщил ТАСС начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин.

"Есть бескондукторная система, где число "зайцев" выше, чем в традиционной кондукторной системе, где число безбилетников составляет около 5-6%. Даже наличие кондуктора не гарантирует, что все оплатят проезд. При отсутствии кондуктора процент выше, на текущий момент находится на уровне 17-20%", - сообщил Путин.

На данный момент бескондукторная система оплаты внедрена на 13 маршрутах Перми. При этом долю безбилетников можно снизить до 10-12% при надлежащей степени контроля и нормально функционирующей системы оплаты проезда, объяснил Путин.

Он добавил, что не каждый неоплативший проезд считается безбилетником, именно поэтому количество проданных билетов не позволяет верно определить пассажиропоток. Например, не оплачивают проезд дети до семи лет. Всего, по данным департамента, ежедневно автобусы и трамваи в городе перевозят около 600 тыс. человек.

Система подсчета

Количество безбилетников определяется с помощью внедренной в этом году системы учета пассажиропотока на транспорте. С помощью этой системы власти определяют, сколько транспорта необходимо выпустить на линию, а также контролируют полноту сбора оплаты за проезд.

"Нам важно понимать, сколько у нас людей, чтобы понять, какой объем транспорта надо планировать. И за последний год в наших транспортных средствах было установлено отдельное оборудование, которое считает количество вошедших и вышедших людей. Это либо камеры, либо инфракрасные датчики, которые размещаются на входе в транспорт, аналитический механизм ведет подсчеты. И мы от этой цифры планируем, сколько реально людей было в транспорте", - отметил Путин.

Система учета состоит из трех основных частей: инфракрасные или видео-датчики, которые устанавливаются в каждом дверном проёме транспортного средства для фиксации входа и выхода пассажиров, навигационный блок и сервер МКУ "Гортранс". Эти данные позволяют определять пассажиропоток по часам, по остановкам и более качественно планировать работу каждого маршрута.

Начальник дептранса уточнил, что погрешность измерений не должна превышать 7%. Иногда датчики выдают сбой и показывают цифры в несколько раз превышающие средние значения. "На перевозчика, который перестает следить за свои оборудованием, накладываются штрафные санкции", - добавили в дептрансе.