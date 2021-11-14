В ЕАО коронавирус выявили у трех сотрудников скорой, которые не желали вакцинироваться

ТАСС, 14 ноября. Сотрудники скорой помощи в Облученском районе Еврейской автономной области (ЕАО), ранее отозвавшие заявления об увольнении, поданные из-за нежелания вакцинироваться, заразились коронавирусом. На странице регионального департамента здравоохранения в Instagram сообщается, что инфекция выявлена у трех сотрудников.

"По результатам встречи 6 ноября 2021 года поступили заявления на имя главного врача ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" Когана В. И. об отзыве заявлений об увольнении <...> от всех сотрудников, за исключением двух человек, которые планировали увольняться в связи с переездом к новому месту жительства и по семейным обстоятельствам. В тот же день 17 сотрудников были осмотрены терапевтом и инфекционистом. Трое сотрудников получили положительный анализ на COVID-19, им оформлены листы временной нетрудоспособности в связи с заболеванием", - говорится в сообщении.

Сотрудники двух бригад скорой помощи - 26 человек, в том числе восемь фельдшеров, пять медсестер и младший медперсонал, написали заявление об уходе 1 ноября. Причиной увольнения они назвали нежелание проходить вакцинацию, которая является обязательным условием для продолжения работы с 15 ноября. Медикам было предложено пройти осмотр терапевта и инфекциониста, 6 ноября от всех сотрудников, за исключением двух человек, планировавших увольнение по другим причинам, поступили заявления об отзыве заявлений об уходе.

В автономии по решению Роспотребнадзора работники некоторых сфер, в том числе здравоохранения, с 15 ноября будут допущены к работе только при прохождении как минимум первого этапа вакцинации. Предприятия и учреждения обязаны до 15 ноября иммунизировать 80% коллектива, к 15 декабря вакцинацию следует закончить в полном объеме. Если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медицинского отвода, работодатель обязан отстранить его от работы.

По данным на 13 ноября, с начала пандемии в ЕАО выявлено 9 804 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 8 664 человека, умерли 510 граждан. Госпитализированы в инфекционный госпиталь области 253 человека, 377 больных лечится на дому амбулаторно.