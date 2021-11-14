Полиция выявила десятки нарушений среди мигрантов в ходе рейда в Новых Ватутинках

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили несколько десятков нарушений со стороны мигрантов в ходе рейда в Новых Ватутинках в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в Новых Ватутинках полиция проводила рейд, направленный на пресечение различных правонарушений, выявление нарушений миграционного законодательства. Полицейские ходили по квартирам, узнавали данные проживающих, выясняли, есть ли у местных жителей жалобы на безопасность в районе. В результате выявлено несколько десятков нарушений среди иностранных граждан", - сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием полиции ТАСС в данный момент не располагает.

По данным СК, вечером 4 ноября несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Кроме того, жизни и здоровью ребенка действиями нападавших была создана угроза. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику 4 года. По словам его отца, один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. Причиной нападения мог послужить словесный конфликт.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но потом председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать его на более тяжкую статью. Всем четверым нападавшим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего"). Вину обвиняемые признают только в хулиганстве. Щербинский районный суд 7 ноября арестовал до 5 января 2022 года четырех обвиняемых в нападении, в том числе несовершеннолетнего участника драки. По версии следствия, именно он ударил ребенка по щеке.