Шойгу предложил ректорам вузов включить географию во вступительные испытания

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО), министр обороны России Сергей Шойгу считает, что географию необходимо включить в число вступительных испытаний при поступлении в вузы.

"Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам - не бояться сдавать его", - заявил он в воскресенье во время проведения "Географического диктанта".

По его словам, две недели назад в МГУ уже принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как это было раньше.

Президент РГО Сергей Шойгу поучаствовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

Международная просветительская акция "Географический диктант" проходит 14 ноября уже в седьмой раз. "Географический диктант" проходит ежегодно с 2015 года. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России. Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному наследию.