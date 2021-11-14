Власти Польши осудили антисемитский марш в городе Калиш во время Дня независимости

ВАРШАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда и другие представители польских властей выступили с осуждением антисемитского марша, который состоялся в городе Калиш (Великопольское воеводство) 11 ноября по случаю празднования в республике Дня независимости.

"Я решительно осуждаю все акты антисемитизма. Варварство, которое допустила группа хулиганов из Калиша, противоречит ценностям, на которые опирается Польша. А принимая во внимание ситуацию на границе и пропагандистские акции против Польши, это и вовсе акт предательства", - написал в воскресенье в Twitter польский лидер.

"Я однозначно и решительно осуждаю событие, которое произошло в Калише 11 ноября. День, когда Польша отмечает годовщину своей независимости, использовался для разжигания ненависти, антисемитизма, ксенофобии и религиозной нетерпимости", - написал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясина.

В четверг, 11 ноября, в День независимости Польши в Калише был организован марш, участники которого с антисемитскими лозунгами прошли к главной рыночной площади, где сожгли текст изданного князем Калиша Болеславом Благочестивым в 1264 году Калишского статута, декларировавшего терпимость по отношению к евреям.

Власти Калиша информировали о случившемся прокуратуру.