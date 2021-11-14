В Москве простились с Виктором Коклюшкиным

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Прощание с писателем-сатириком, эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным, умершим 11 ноября в возрасте 75 лет, завершилось в Центральном доме литераторов (ЦДЛ), передает корреспондент ТАСС.

Попрощаться в Большой зал ЦДЛ пришли родные и близкие сатирика. Речи предусмотрены не были.

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник, близкий к семье Коклюшкина, похоронят писателя в воскресенье на Щербинском кладбище.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Литературной газете" и других периодических изданиях. С 1980 года Коклюшкин стал писать юмористические тексты для эстрады. Участвовал в таких передачах, как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало", "Смеяться разрешается", "Измайловский парк", "Клуб юмора" и других.