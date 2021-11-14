В Минобороны рассказали о развитии экспедиционной деятельности ведомства и РГО

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Центр содействия проектам РГО (Русского географического общества) в российских вооруженных силах обеспечил развитие экспедиционной деятельности. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Николай Панков во время проведения "Географического диктанта" на центральной площадке министерства в Национальном центре управления обороной РФ.

"Менее чем за год своей работы он [центр] показал высокую эффективность в вопросах популяризации географических знаний, развития экспедиционной деятельности и изучения неизведанных уголков нашей Родины", - считает он.

Панков напомнил, что Центр содействия реализации проектов РГО в Вооруженных Силах РФ был создан по решению президента Русского географического общества Сергея Шойгу для поддержки стремления военнослужащих к познанию России и ее природных богатств.

"Географический диктант" проходит в воскресенье в седьмой раз, его проводят в трех формах: в очном, дистанционном и онлайн. Военнослужащие и гражданский персонал также Минобороны России принимают участие в акции.