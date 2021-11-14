СМИ: умер единственный отставной великий магистр Мальтийского ордена

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший великий магистр Мальтийского ордена Мэтью Фестинг умер на Мальте в возрасте 71 года. Как сообщает в воскресенье газета Corriere della Sera, Фестинг почувствовал недомогание и умер 12 ноября.

Как напоминает издание, Фестинг, представитель шотландского аристократического рода, избранный в 2008 году, стал единственным главой древнейшего католического ордена, вынужденным подать в отставку в 2017 году. Великий магистр обычно занимает должность пожизненно.

С отставкой Фестинга был связан внутренний и глубокий институционный кризис ордена, насчитывающего 900-летнюю историю. Как сообщали СМИ, а потом подтвердили в самом ордене, к отставке его призвал Папа Римский Франциск. Хотя орден обладает суверенитетом, Папа Римский является главным духовным и религиозным авторитетом и назначает своего наблюдателя при ордене. Поводом для требования Франциска об отставке главы ордена послужило неподчинение Фестинга распоряжению Святого Престола - Великий магистр отказался сотрудничать со следственной комиссией, созданной для расследования обстоятельств отстранения от должности канцлера Мальтийского ордена Альбрехта фон Безелагера.

В ходе прошедших выборов Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто был избран местоблюстителем на год и впоследствии - новым великим магистром. Он скоропостижно скончался в апреле 2020 года. В ноябре того же года фра Марко Луццаго был избран местоблюстителем великого магистра Мальтийского ордена сроком на год. Как корреспонденту ТАСС сообщили в ордене, дата новых выборов пока не назначена, но они должны состояться в ближайшие месяцы, "после одобрения конституционной реформы", начатой фра Джакомо Далла Торре.

Мальтийский орден, обладающий статусом суверенного государства, наблюдателя при ООН и в Совете Европы. поддерживает дипломатические отношения со 105 государствами, включая РФ. Основное направление его деятельности - благотворительность, в том числе в области медицинской помощи.