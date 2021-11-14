Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых от коронавируса

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Австрия на фоне сложной ситуации с COVID-19 вводит с 15 ноября локдаун для людей, которые не были привиты от нового коронавируса или не переболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в воскресенье австрийский канцлер Александер Шалленберг.

Непривитые смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. С 8 ноября непривитые уже не могут посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отелях. Посещать эти общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.

"Нас настигла в полную силу четвертая волна. <...> Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит - ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях", - сказал Шалленберг.

По словам канцлера, непривитые также не смогут посещать магазины одежды, мебели, спортивной экипировки и так далее. Шалленберг объяснил необходимость новых меры тем, что в Австрии широко распространяется вариант коронавируса "дельта" и отмечаются низкие показатели вакцинации.

В Австрии в ноябре стали ужесточать коронавирусные ограничения из-за рекордных за пандемию ежесуточных показателей заболеваемости COVID-19 - в последние недели регистрируются почти по 12 тысяч новых зараженных в день. Среди заболевших есть много привиых, поэтому в Австрии объявили о ревакцинации населения. Ситуация ухудшается высокой загруженностью больничных коек зараженными коронавирусом. К настоящему времени в этой стране привиты более 5 млн человек (при населении в 8,9 млн), то есть почти 70% подлежащего добровольной вакцинации населения.