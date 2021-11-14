В Минобрнауки считают важным расширять знания о географии России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Важно расширять знания о географии России, ее уникальных ландшафтах и природных богатствах, считает глава Минобрнауки Валерий Фальков, слова которого приводятся в воскресенье в Telegram-канале министерства.

"Минобрнауки России и РГО (Русское географическое общество - прим. ТАСС) ведут активную совместную работу по повышению качества высшего географического и экологического образования. Сегодня нам важно расширять и распространять знания о России, ее географии, уникальных ландшафтах и природных богатствах", - сказал Фальков во время своего визита в Русский дом науки и культуры в Париже.

Он отметил, что в связи с этим международная просветительская акция "Географический диктант" имеет большое значение. Фальков добавил, что в этом году диктант проводится на самых необычных площадках, среди которых атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", поезд Нижний Новгород - Москва, корабль-музей "Крейсер "Аврора", Центр управления полетами и другие.

Ранее президент РГО, министр обороны России Сергей Шойгу предложил ректорам вузов включить географию в число вступительных испытаний.

Международная просветительская акция "Географический диктант" проходит 14 ноября уже в седьмой раз. Он впервые состоялся в 2015 году. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России. Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному наследию.