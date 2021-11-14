Росстат: большинство россиян поучаствовали в переписи через переписчика, а не онлайн

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Самым популярным способом передачи данных в ходе Всероссийской переписи населения стало традиционное общение с переписчиком, сообщил ТАСС в воскресенье замглавы Росстата Павел Смелов.

"Было три способа прохождения переписи. Самый простой и удобный - это заполнение переписного листа на портале госуслуг. Второй - это прийти на переписной участок, часть из которых находились в МФЦ. И третий - наш стандартный, традиционный - это дождаться переписчика дома. Им как раз воспользовалось наибольшее количество людей. Люди привыкли все-таки в общении давать информацию о себе", - сказал он.

По словам Смелова, порталом госуслуг в ходе переписи воспользовались порядка 25 млн человек. "Это чуть меньше 20% населения", - уточнил он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.