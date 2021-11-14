Поклонская беспокоится о безопасности после публикаций сведений о квартире

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Назначенная послом РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская обеспокоена вопросом о безопасности своей и ребенка после публикаций в СМИ сведений о служебной квартире, выделенной ей в Москве. Об этом она написала в своем Telegram-канале в воскресенье.

Ранее в российских и украинских СМИ появилась информация о том, что Поклонская получила в пользование служебную квартиру в Москве. При этом ряд изданий сообщил адрес, по которому расположено жилье.

"После обсуждения всеми средствами массовой информации в течение нескольких дней "сенсации" о предоставлении мне квартиры за двадцать лет службы в органах прокуратуры и власти <...> какого-либо труда увидеть всем мой точный адрес места жительства и данные о моей семье не составит никому - в том числе людям, желающим совершить преступление в отношении меня. А таких было и есть много - они обижены моей работой, - написала Поклонская. - С учетом изложенного, как говорится, "грех не воспользоваться" полными данными про меня и ребенка".

Поклонская отметила, что после событий 2014 года недоброжелатели предпринимали попытки лишить ее жизни, пытались выкрасть ребенка. Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы отметила, что ранее никогда не получала в собственность жилье от государства - ни от России, ни от Украины. Она добавила, что никогда не смогла бы приобрести жилье, необходимое для работы в Москве.

13 октября президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Республике Кабо-Верде Наталью Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва. В конце октября Поклонская сообщала ТАСС, что пока находится на территории РФ.