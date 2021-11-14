В мире выявили максимальное с конца сентября число заболевших ковидом за неделю

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире возросло за семь дней на 3,4 млн. Это на 0,3 млн больше показателя прошлой недели и максимальное значение с конца сентября, следует из подсчетов ТАСС.

Смертность от ковида также выросла. За семь дней было зарегистрировано 51,5 тыс. смертей - на 2,6 тыс. больше, чем за прошлый аналогичный период.

При этом главным эпицентром распространения инфекции стала Европа, однако в некоторых странах региона, где коллективный иммунитет превышает 70%, смертность очень низкая, несмотря на резкий скачок заболеваемости.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.

Пики в Западной Европе

Если с начала осени заболеваемость стремительно росла в основном в странах Восточной Европы с невысокой долей привитого от ковида населения, то сейчас темпы распространения инфекции поднялись почти повсеместно.

Так, в ФРГ за неделю выявили почти 250 тыс. новых случаев, что в полтора раза больше, чем неделей ранее. При этом 11 ноября за сутки в стране было зафиксировано свыше 50 тыс. заболевших, что стало максимумом за пандемию. Смертность за семь дней выросла вдвое - сейчас в день умирают более 200 человек.

В Италии и Испании за неделю заболеваемость также увеличилась в полтора раза - в первой ковид диагностируют уже у 8,5 тыс. человек в сутки, в последний раз такие высокие показатели были в мае. Во второй ежедневно заболевают около 4 тыс., это максимум с сентября. В обеих странах, где привито около 80% жителей, в день умирают не более 50 человек.

Во Франции с таким же уровнем коллективного иммунитета темпы распространения инфекции возросли сразу вдвое, и уже в сутки в стране регистрируют более 14 тыс. инфицированных, но умирают около 30.

В Великобритании заболеваемость все еще стабильно высокая - после небольшого снижения на прошлой неделе суточные показатели вновь поднялись до 40 тыс. От ковида в среднем умирают около 150 человек.

Снижение в Восточной Европе

При этом в Восточной Европе ситуация несколько стабилизировалась и заболеваемость пошла вниз, однако смертность все еще высокая.

Так, в Румынии на этой неделе выявили на 23 тыс. заболевших меньше, чем на прошлой, а в сутки регистрируют чуть более 4 тыс. новых заразившихся, хотя еще в середине октября этот показатель превышал 18 тыс. В среднем там умирают около 400 человек в сутки, хотя в последние три дня показатель несколько снизился.

На Украине, которая находится на первом месте в Восточной Европе по заболеваемости, также фиксируется небольшое снижение - по сравнению с прошлой неделей было выявлено на 8 тыс. меньше заразившихся. Но суточные показатели все еще высокие - в день коронавирус находят у более 23 тыс. человек. 9 ноября на Украине от ковида умерли более 833 человек, что является максимумом за пандемию. В весеннюю волну смертность была вдвое ниже.

В Болгарии и Сербии заболеваемость упала на четверть за неделю, в Латвии - вдвое.

В Польше и Чехии, наоборот, рост - в сутки там уже регистрируют от 14 до 18 тыс. заразившихся.

Азия и Ближний Восток

В большинстве стран Азии и Ближнего Востока новых вспышек инфекции не отмечается и темпы распространения инфекции снижаются. Однако есть исключения.

Так, в Турции заболеваемость все еще стабильно высокая. С сентября там выявляют около 20 тыс. инфицированных в день, в последние семь дней - 23,5 тыс. А умирают от ковида около 200 человек в сутки.

В Индии, несмотря на то, что заболеваемость опустилась до самых низких показателей с марта (менее 12 тыс. инфицированных в сутки), число умирающих от ковида превышает 500 в день. В стране от коронавирусной инфекции привиты около 50% населения.

В Малайзии, где с августа показатели шли вниз, на этой неделе вновь зарегистрирован рост, и сразу на 30%. Ковидом опять стали заболевать больше 6 тыс. человек в сутки.