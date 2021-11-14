Президент ФРГ в национальный день скорби призвал немцев помнить о жертвах войны

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в воскресенье в Бундестаге по случаю Всенародного дня скорби, вспомнил о нападении национал-социалистов на СССР и почтил память жертв войн и тирании. Его речь распространила пресс-служба главы германского государства.

"Этот день - день траура. Мы скорбим о жертвах насилия и войн", - сказал он. По словам Штайнмайера, названия многих населенных пунктов в Польше и странах бывшего СССР, где совершались преступления, современным немцам неизвестны. В этом президент ФРГ видит парадокс, поскольку с географическими названиями на западе Европы такой проблемы, с его точки зрения, нет. По его мнению, общественная "память боится, когда нужно вспомнить о войне и преступлениях, совершенных на востоке и юго-востоке Европы".

"Я убежден, что когда мы поймем, какой отпечаток наше прошлое накладывает на наше настоящее, то мы будем проявлять больший интерес к этой [связанной с войной] главе нашей истории", - сказал Штайнмайер.

По его словам, немцы должны брать на себя ответственность за историю. "Мы должны преодолеть безмолвие", - сказал он.