Мероприятия в помещениях с 15 ноября можно проводить при заполняемости в 70% с QR-кодами

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Закрытые помещения для проведения массовых мероприятий с понедельника разрешили заполнять на 70% при условии наличия у посетителей QR-кодов. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача вступило в силу 15 ноября.

В магазинах, кафе и на транспорте.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

"Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание", - говорится в документе.

Кроме того, у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, также должен быть QR-код.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.