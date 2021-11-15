В Петербурге введут QR-коды для входа в фитнесс-клубы и развлекательные заведения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Система QR-кодов вводится в понедельник в Петербурге для посещения фитнесс-клубов, бассейнов, развлекательных заведений и для церемоний бракосочетания.

С 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов. Исключениями станут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах. Жители Петербурга, у которых нет личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг, смогут получить QR-код о вакцинации или перенесенном менее полугода назад заболевании на бумажном носителе.

В Петербурге система QR-кодов для допуска в общественные места и на массовые мероприятия с числом участников более 40 человек вводится поэтапно. С 30 октября она была опробована в музеях, театрах и при заселении в гостиницы.

Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга, с 8 ноября запрещена ночная работа заведений общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Им разрешается работать только до 23:00. Этот запрет касается также проведения физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий.

При этом губернатор Петербурга Александр Беглов 13 ноября поручил городскому комитету по промышленной политике, инновациям и торговле внести в условия запрета на ночную работу ресторанов изменения, которые бы позволили людям находиться в заведениях до полуночи.

По данным Смольного на 14 ноября, количество жителей Санкт-Петербурга, закончивших цикл вакцинации от новой коронавирусной инфекции, превысило 2 млн. За сутки выявили 751 749 случаев заражения коронавирусом (второе место среди регионов России после Москвы), выздоровели 679 466 человек, умерли 25 032 человека. 14 ноября в городе выявили 3 144 случаев заражения.