В Петербурге завершается сезон разводки мостов на рукавах Невы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Навигационный период для регулярной разводки мостов, перекинутых через рукава Невы, завершается в Петербурге в ночь на понедельник, сообщили в пресс-службе предприятия "Мостотрест".

"В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480, навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах реки Невы, завершается 15 ноября. Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разводка мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, продолжится до 30 ноября. Технические разводки мостов для их подготовки к зиме пройдут в декабре. Как сообщили в пресс-службе компании, разводить мосты за пределами навигационного периода могут на основании единичных заявок для пропуска судов.

Ранее сообщалось, что 8 ноября в городе завершился сезон навигации маломерных судов.

В Петербурге 18 разводных мостов. 12 из них в период навигации разводятся регулярно. С 9 октября до ноября 2022 года на капитальный ремонт закрыт Биржевой мост.