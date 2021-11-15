Перепись выявила рост численности населения в Москве, Петербурге и Краснодарском крае

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Всероссийская перепись зафиксировала рост населения в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, сообщил ТАСС замглавы Росстата Павел Смелов. Полученные данные еще требуют дополнительной проверки, добавил он.

"Сейчас мы выявляем субъекты, в которых переписались значительно больше людей, чем учитывал Росстат в ходе промежуточных оценок численности населения. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ставропольский край. В этих субъектах мы видим увеличение численности жителей", - сказал он.

По словам Смелова, вновь полученные данные могут отличаться от промежуточной статистики Росстата. "По сути, все факты недоучета миграционного выявляются в ходе переписи. Кроме того, также есть дубли в переписных листах, которые нам еще предстоит убрать. По результатам заполнения переписных листов на портале госуслуг мы также видим, что пришло порядка миллиона анкет, которые сотрудникам Росстата предстоит разобрать вручную. Дело в том, что некоторые люди ввели адрес вручную. Теперь нужно эти данные привести в единый вид", - уточнил замглавы Росстата.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Росстата, ориентировочную оценку численности населения Росстат проводит ежемесячно, чтобы рассчитывать все экономические показатели. "Для этого берутся данные предыдущей переписи населения 2010 года, к ним прибавляются данные о новорожденных и отнимаются данные об умерших. Публикуем мы эту статистику раз в год. Вот по отношению к ней мы и считаем количество переписанных. Это была ориентировочная оценка. По ходу переписи мы смотрели, как мы к ней приближаемся. Оттуда и берется процент переписанных", - рассказали в пресс-службе.

Уточнение уже имеющихся данных в ходе переписи населения необходимо, так как за 10 лет многие люди меняют место жительства, происходит изменение миграционных потоков. "Это приводит к накоплению статистической погрешности. И за 10 лет она становится довольно масштабной. Вот благодаря переписи ее можно устранить", - отметили в пресс-службе.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.