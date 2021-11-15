Гинцбург: негативных последствий от многократной ревакцинации от ковида не обнаружено

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Негативных последствий от неоднократной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции выявлено не было, защитный уровень иммунитета сохраняется. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо", - сказал ученый.

Отвечая на вопрос о том, были ли зафиксированы негативные последствия для организма, Гинцбург сказал: "Абсолютно никаких".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня в 90-95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%. При этом, чтобы достичь уровня в 80%, необходимо привить еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.