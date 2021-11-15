Вблизи райцентра на Чукотке заметили белую медведицу с медвежатами

ТАСС, 15 ноября. Белая медведица с медвежатами замечена примерно в 2 км от села Лаврентия на Чукотке, в котором проживают около 1 200 человек, сообщили ТАСС в администрации Чукотского муниципального района.

"Село находится вблизи основного пути осенней миграции белых медведей. Медведица с выводком замечена примерно в 2 км от границ Лаврентия, агрессии не проявляла, но мы настоятельно просим жителей не покидать без необходимости населенные пункты, которые находятся в зоне миграции хищников", - уточнили в администрации муниципального района.

В Лаврентии работают бригады медвежьих патрулей, главная задача которых - отпугивать хищников от населенных пунктов.

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. Ежегодно хищники выходят к людям в поисках пищи. В 2019 году село Рыркайпий на севере Чукотки почти месяц находилось в окружении 60 белых медведей.