В Австрии могут ввести ночной локдаун для привитых от COVID-19

ВЕНА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Австрии рассматривают возможность введения ограничений на выход из дома ночью для привитых от COVID-19. Об этом сообщил в воскресенье глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн.

"Эта мера тоже обсуждается. Это мне рекомендуют эксперты, я с ними согласен. <...> Будут ограничения на выход из дома по ночам и для привитых людей. Это часть пакета мер, который обсуждается", - сказал министр в эфире австрийского телеканала ORF-2.

По словам министра, в Австрии все сидят в одной лодке в деле борьбы с пандемией, поэтому отдельные ограничения должны помочь избежать всеобщего локдауна. Решение о дополнительных мерах в отношении привитых может быть принято в среду, добавил Мюкштайн.

В Австрии из-за сложной ситуации с COVID-19 с 15 по 24 ноября ввели локдаун для людей старше 12 лет, которые не были привиты или не переболели коронавирусной инфекцией. Это примерно 1,5 - 2 млн человек. Непривитым разрешено выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. С 8 ноября непривитые не могут посещать бары, салоны красоты, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отелях. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.

В Австрии в ноябре стали ужесточать коронавирусные ограничения из-за рекордных за пандемию ежесуточных показателей заболеваемости COVID-19 - в последние недели ежедневно регистрируется почти 12 тыс. новых заразившихся. Среди заболевших есть много привитых, поэтому в Австрии объявили о ревакцинации населения. Ситуация ухудшается высокой загруженностью больничных коек. К настоящему времени в стране привиты почти 6 млн человек (при населении 8,9 млн).

В новость внесена правка (2:05 мск) - передается с уточнением в цитате во втором абзаце, верно - Будут ограничения на выход из дома.