Сенатор назвал причину 85% взрывов газа в жилых домах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Порядка 85% связанных с взрывом газа аварий в многоквартирных домах происходят из-за нелегальной перепланировки и блокировки вентиляционных каналов, сообщил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в письме с законодательными предложениями, адресованном помощнику президента РФ Максиму Орешкину (есть в распоряжении ТАСС).

"Укрупненной группой причин аварий в многоквартирных домах, связанных со взрывами газа, также является нелегальная (неузаконенная) перепланировка. По данным Министерства энергетики Российской Федерации, блокировка вентиляционных каналов и нелегальная перепланировка составляют 85% причин аварий, в связи с чем необходимы изменения в законодательство, связанные с необходимостью согласования проекта перепланировки в части системы инженерно-технического обеспечения, предназначенной для выполнения функций газоснабжения, со специализированной организацией", - говорится в письме.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что с сентября в России произошло почти 20 взрывов газа. В частности, 25 октября 2021 года из-за утечки произошел взрыв газа в квартире на четвертом этаже жилого дома в Набережных Челнах. В результате ЧП с травмами различной степени тяжести были госпитализированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Также хлопок бытового газа произошел в конце октября в Красногорске в квартире на пятом этаже дома при проведении сварочных работ по установке новой газовой плиты, после чего последовало частичное обрушение одной из стен помещения.