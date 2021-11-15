В Новосибирской области на средства инфраструктурных кредитов построят семь полигонов ТКО

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Полигоны для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО) будут построены в семи районах Новосибирской области на средства инфраструктурных кредитов. Создание полигонов запланировано на 2023-2026 годы, так как необходимо разработать проектно-сметную документацию и пройти госэкспертизу, сообщила ТАСС исполняющая обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Елена Макавчик.

В сентябре Контрольно-счетная палата Новосибирской области заявила о рисках неисполнения в регионе госпрограммы развития системы обращения с ТКО в части строительства новых полигонов и площадок временного накопления из-за низких объемов финансирования. В конце октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что благодаря механизму инфраструктурных кредитов Новосибирская область получит 5,3 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на строительство полигонов ТБО и ТКО.

"Строительство объектов размещения ТКО планируется на территории Куйбышевского, Тогучинского, Татарского, Каргатского, Кыштовского, Болотнинского и Искитимского районов Новосибирской области. Их проектная мощность и движение ТКО от источников образования отходов приведены в территориальной схеме (обращения с отходами - прим. ТАСС)", - рассказала Макавчик.

Согласно документу, мощность полигонов варьируется от пяти до 60 тыс. тонн мусора в год. По словам Макавчик, строительство полигонов будет осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере обращения с ТКО.

О ситуации с обращением ТКО

Ранее сообщалось, что, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в Новосибирской области планируется строительство 78 площадок временного накопления отходов: от одного до пяти в 29 районах области. Их возведение, по оценке властей, обойдется более чем в 1 млрд рублей. Средства на строительство, реконструкцию объектов захоронения, обработку и обезвреживание отходов производства и потребления оцениваются в сумму около 9,2 млрд рублей. В эту сумму входит в том числе возведение мусорных полигонов, объектов переработки и мусоросортировочных линий.

В Коченевском районе Новосибирской области, единственном в регионе, планируется строительство объекта для размещения промышленных отходов III-V классов опасности. Как сообщали в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, бюджетом области предусмотрено строительство только одного объекта для хранения ТКО в год, в связи с чем власти хотят привлечь внебюджетные источники финансирования.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором ТКО стала компания "Экология - Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

В ноябре 2019 года Дмитрий Кобылкин, занимавший тогда пост главы Минприроды РФ, назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем является долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами. Его размер - более 700 млн рублей.

В декабре прошлого года несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с региональным оператором в одностороннем порядке.