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Пандемия COVID-19

В Приморье занято около 70% коек для пациентов с коронавирусом

В тяжелом состоянии находятся 502 человека, из них 92 на ИВЛ

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Приморье заполнен почти на 70%. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

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В 24 медучреждениях края развернуты 2 523 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Неделю назад занятость коечного фонда составляла от 88% до 92%.

"На данный момент в тяжелом состоянии находятся 502 человека, из них 92 на ИВЛ. За прошедшие сутки с болезнью не справились четыре человека. Количество коек в медучреждениях заполнено почти на 70%", - говорится в сообщении.

В региональном Минздраве отметили, что по сравнению с третьей волной ковида, которая была летом, ежесуточное количество инфицированных увеличилось в два раза. Всего с начала пандемии в крае выявлено 81 506 заболевших.

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РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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